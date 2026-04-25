Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, karayolu ile Sakarya'ya gitmek üzere yola çıktı.

