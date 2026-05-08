        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Ankara Keçiörengücü maçını değerlendirdi:

        Giriş: 08.05.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankaragücü'nü 1-0 yenerek ikinci tura yükseldikleri karşılaşmaya ilişkin açıklama yapan Uçar, şampiyonluğa giden yolda ilk play-off engelini planladıkları oyun formatını sahaya doğru şekilde yansıtarak geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Uçar, "Hafta boyunca rakibimizin oyun kurulumundaki rotasyonlarını detaylı analiz ederek çalışmalarımızı bu doğrultuda planladık. Özellikle ilk yarıda mücadele gücü yüksek, savunma disiplini sağlam ve oyunun kontrolünü elinde tutan bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Oyun kurulumunda rakibimizin zaaflarını değerlendirmeye çalıştık ve bunu sahaya başarılı şekilde yansıttık. Bulduğumuz golün yanı sıra rakibimizin aut başlangıçlarındaki eksiklerini de doğru analiz ettik. İkinci topları kaybetmeleri sonrası bloklar arasındaki mesafenin açılmasını ve kalecinin önde konumlanmasını iyi değerlendirerek ikinci golü bulduk. Ancak nedenini anlayamadığımız bir şekilde gol geçersiz sayıldı. Maçın son bölümünde ise skoru koruma adına daha kontrollü oynadık ve sahadan gol yemeden 1-0 galip ayrılarak adımızı yarı finale yazdırdık." ifadelerini kullandı.

        Maça gösterilen ilgiden ötürü taraftarlara teşekkür eden Uçar, şunları kaydetti:

        "Çorum şehrine yakışan müthiş atmosferin oluşmasında emeği geçen herkese; özellikle taraftar gruplarımız olan Siyah Duvar, Kırmızı Şimşekler ve Devane City'ye, son düdüğe kadar hiç susmadan verdikleri destek için teşekkür ediyor, 'İyi ki varsınız' demek istiyorum. Yolumuz da hedefimiz de amacımız da belli. Arca Çorum FK, her şeyiyle sahada olmaya ve tüm gücünü göstermeye devam edecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

