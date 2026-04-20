        Çorum Valisi Çalgan, okullardaki güvenlik tedbirlerini inceledi

        Çorum Valisi Çalgan, okullardaki güvenlik tedbirlerini inceledi

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Ahmet Tevfik İleri Ortaokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 22:35 Güncelleme:
        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlerde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Çalgan, eğitim ortamlarının güvenliği ve verimliliği için yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının tekrarlanmaması için bütün paydaşlarla birlikte kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Çalgan, "Benzer olaylara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz ve süreci hep birlikte atlatacağız. İlimizde tüm okullarımızda ve çevrelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak eğitim ortamının huzur ve güven içinde devam etmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerin moral ve motivasyonunun yüksek tutulması gerektiğine dikkati çeken Çalgan, öğretmenlere sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri ve öğrencilere sahip çıktıkları için teşekkür etti.

        Çalgan, sosyal medyada yapılan provokatif ve olumsuz paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, bu tür içeriklerin tüm yönleriyle değerlendirildiğini vurguladı.

        Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

