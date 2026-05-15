        Çorum ve Sinop'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

        Çorum ve Sinop'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

        Çorum ve Sinop'ta engelli bireyler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Çorum'da engelli bireyler, İl Jandarma Komutanlığı'nda öğleden önce temel askerlik eğitimi aldı.

        Eğitimi tamamlayan engelliler için temsili yemin töreni düzenlendi.

        Çorum Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başlayan etkinlikte, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından Kur'an okunduktan sonra şehitler için dua edildi.

        Vali Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çevresinin ateş çemberiyle kaplı olduğunu söyledi.

        Türklerin "asker bir millet" olduğunu belirten Çalgan, "İyi ki de asker bir milletiz. Asker millet oluşunun, güçlü bir orduya sahip oluşunun sayesinde Türkiye hamdolsun ki başı dik, göğsü huzurlu, geleceğinden emin, bu coğrafyada sadece kendisine değil, gönül coğrafyasındaki kardeşlerinin de umudu olarak varlığını sürdürüyor. İnşallah ilelebet de sürdürecek." dedi.

        Engelli bireylerin törenden önce 2 saat eğitim aldığına dikkati çeken Çalgan, "2 saatlik eğitimle duruşlarını görüyorsunuz. Hepsini tebrik ediyorum, ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Önemli olan beynimizde, gönlümüzde engelin olmaması. Onları kaldırdığımızda her türlü engeli aşacağımıza inancımız tam." diye konuştu.

        Çalgan, engelli evlatlarını vatan sevgisiyle yetiştirdiklerinden dolayı ailelerine teşekkür etti.

        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da engelli bireylerin temsili askerlik kapsamında şerefli ordunun üniformasını giyme fırsatı bulduğunu anlattı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise "Her Türk asker doğar" sözünü herkesin bildiğine işaret ederek, "Her Türk doğduğu gün vatan aşkıyla yanar, bugünleri bekler. Hemen her ocakta gazimiz, şehidimiz vardır. Adeta topyekun bir millet gazidir." şeklinde konuştu.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ise engelli bireylerin edeceği yeminin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Devlete sadakate, millete hizmete, bayrak aşkına ve vatan sevgisine hiçbir engel olamayacağının kanıtı, belgesi ve ispatı olan, ant içerek asker olacak silah arkadaşlarımızla ne kadar gurur ve onur duysak azdır. Yemininiz hayırlı olsun." dedi.

        Konuşmaların ardından engelli bireyler bir ellerini Türk bayrağına, bir ellerini silah arkadaşının omzuna koyarak yemin etti.

        Yeminin ardından engelli bireylere tezkere belgeleri verildi.

        Törene, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile engelli bireylerin aileleri katıldı.

        - Sinop

        Sinop İl Jandarma Komutanlığınca Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler için bir günlük temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığının belirlediği 19 özel gereksinimli birey, temsili askerlik uygulamasının yapılacağı tören alanına aileleriyle geldi.

        Törende bir gün de olsa asker olmanın sevincini, onur ve gururunu yaşayan özel bireyler, askerlik yemini etti.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin psikolojik dayanıklılığının her milletten daha üstün olduğunu söyledi.

        Türk milletinin ne şartta olursa olsun gerektiğinde ülkesini ve topraklarını korumak adına canını seve seve feda edebileceğini vurgulayan Özarslan, "'Her Türk asker doğar' şiarıyla çocuklarımızın, evlatlarımızın fedakar anne ve babaları, dedeleri, ninelerinin çocuklarının askerlik kıyafetini giyip kendi gözleriyle bizzat yemin ettiklerini görme arzuları vardı. Bu arzu ve isteği hiçbir millette göremezsiniz ama bu milletin fıtratında, mayasında bu vardır. Bu temsili yemin töreninin çok büyük anlamları vardır. Bunu da bilen bilir." ifadelerini kullandı.

        Yemin töreni sonrasında özel gereksinimli bireylere terhis belgeleri verildi.

        Törende çeşitli gösteriler sunuldu, silah ve araç sergisi gezildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

