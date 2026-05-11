Çorum'da 1 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, parkta 1 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak'taki parkta dün Y.A.Ö'yü bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli A.Y, gece saatlerinde polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çorum'un Alaca ilçesindeki Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak'taki parkta Y.A.Ö. (17) ile A.Y. (23) arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Y.A.Ö. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

