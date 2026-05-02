Çorum'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişinin hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili diğer aracın sürücüsü tutuklandı. Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada yaralanan sürücü Hüseyin Karakuş'un hastanede yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan kamyonetin sürücüsünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Alaca Adliyesi'ne sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karakuş'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Alaca ilçesinde Hüseyin Karakuş (76) idaresindeki 06 VNZ 43 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde Nazım B'nin kullandığı 19 BE 647 plakalı kamyonetle çarpışmıştı. Kazada yaralanan Karakuş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

