        Çorum'da 12. Hitit Öğrenci Kongresi yapıldı

        Çorum Hitit Üniversitesi tarafından bu yıl 122'ncisi düzenlenen Hitit Öğrenci Kongresi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 22:38 Güncelleme:
        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kongreye TÜBİTAK öğrenci projelerinin çıktılarını bilim dünyasıyla paylaşmak isteyen lisans öğrencileri ile tez aşaması öncesinde akademik yayın tecrübesi kazanmayı hedefleyen lisansüstü öğrenciler ilgi gösterdi.

        Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kongrenin farklı disiplinleri bir araya getiren "ortak akıl platformu" olduğunu bildirdi.

        İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç da bu yıl kongrenin ana temasını "Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlediklerine dikkati çekerek, "Çünkü bugün dünya, sadece teknolojik bir devrimden değil, aynı zamanda varoluşsal bir dönüşümden de geçmektedir. Dijital dönüşümün bu hızını ve gücünü, eğer sürdürülebilirlik ile dizginlemez ve yönlendirmezsek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma borcumuzu ödeyemeyiz." ifadelerini kullandı.

        Kongrede Migros İç Anadolu Bölge Müdürü Fatih İlhan, "Perakendecilik Sektöründe Dijitalleşme ve Kariyer" başlıklı sunum yaptı.

        Kongrede daha sonra çevrimiçi sunumlara geçildi. Dört gün süren kongrede 53 farklı üniversiteden 315 genç yazar 215 bildiri sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

