Çorum'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin ara sokaktan çıkan araçla çarpıştıktan sonra park halindeki bir araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.



Cem A. yönetimindeki 34 KER 839 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde seyir halindeyken, ara sokaktan caddeye çıkmaya çalışan Atilla G. idaresindeki 19 LB 079 plakalı pikapla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki bir pikaba çarparak durabildi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü Atilla G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Öte yandan yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Cem A'nın sürücüsü belgesine 2 yıl el konuldu, 50 bin lira ceza uygulandı.

