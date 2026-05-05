        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi düzenlendi

        Çorum Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki tıp fakültelerinden 430 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Giriş: 05.05.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, üçüncüsü düzenlenen kongrenin gelecek yıllarda da devam etmesini temenni etti.

        Öztürk, "Öğrencilerin kendi anlayışlarına, hocalarından aldıkları ilham ve yönlendirmelere kendi tarzlarını ekleyerek Türkiye'de bir esinti oluşturmaları gerekiyordu ve bunu başlattılar. O esintinin Türkiye'nin her yerini saracağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

        Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan da, kongrenin yoğun hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirildiğini belirterek, "Kongrede bilimsel sunumlar, paneller, atölyeler ve yarışmalar yer aldı. Öğrencilerin hem bilimsel hem de sosyal alanlarda deneyim kazanmalarını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise Çorum'u "öğrenci dostu şehir" vizyonuyla yönetmeye çalıştıklarını vurguladı.

        Kongre Başkanı Doç. Dr. Veysel Barış Turhan ise kongreye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde üçüncüsünü düzenlediğimiz Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'ne Türkiye'nin farklı şehirlerinden yoğun katılım oldu. Bu tür organizasyonlar öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve akademik sunum becerilerinin gelişimine önemli katkı sağlıyor."

        Kongrede cerrahi, pediatri, nöroşirürji, girişimsel radyoloji, biyokimya, adli tıp, robotik cerrahi ve obezite cerrahisi gibi başlıklarda oturumlar düzenlenirken, "Travma Paneli" ve "Asistan Paneli" ile öğrencilerin klinik süreçlere ilişkin bilgi edinmeleri sağlandı.

        Kongrede konuşmaların ardından cerrahi, pediatri, nöroşirürji, girişimsel radyoloji, biyokimya, adli tıp, robotik cerrahi ve obezite cerrahisi gibi konularda sunumlar yapıldı.

        Kongrede ayrıca, öğrencilerin klinik pratiği, uzmanlık süreci ve hekimlik deneyimini yakından tanımalarına yönelik "travma" ve "asistan" panelleri yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran ile savaş 3 hafta daha sürebilir
