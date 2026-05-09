        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da 32 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

        Çorum'da 32 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

        Çorum'da yakalanan firari hükümlü kadın, hamile olduğunun tespit edilmesi üzerine cezanın infazı ertelenerek salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 22:14 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin fiziki takibi sonucu, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 32 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kiraz K. (31) yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporu için götürüldüğü hastanede hamile olduğu belirlenen hükümlü, ilgili kanun gereği cezası ertelenerek cumhuriyet savcılığının talimatıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

