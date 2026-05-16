Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da 5 yılda organik çöpten 5 milyon 250 bin kilovat elektrik üretildi

        Çorum'da 5 yılda organik çöpten 5 milyon 250 bin kilovat elektrik üretildi

        KEMAL CEYLAN - Çorum'da toplanan çöplerden ayrıştırılan 400 ton organik atık, Biyokütle Enerji Santrali'nde elektrik enerjisine dönüştürülerek 5 yılda 5 milyon 250 bin kilovat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da 5 yılda organik çöpten 5 milyon 250 bin kilovat elektrik üretildi

        KEMAL CEYLAN - Çorum'da toplanan çöplerden ayrıştırılan 400 ton organik atık, Biyokütle Enerji Santrali'nde elektrik enerjisine dönüştürülerek 5 yılda 5 milyon 250 bin kilovat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

        Çorum Belediyesinin kentteki çöplerin ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattığı proje doğrultusunda Biyokütle Enerji Santrali ile Çöp Ayrıştırma İstasyonu inşa edildi.

        Yürürlüğe 2021'de konulan proje kapsamında il genelindeki çöpler belediye ekiplerince toplanarak ayrıştırma istasyonuna götürülüyor. 23 çalışan tarafından geri dönüştürülebilir nitelikteki plastik, karton, alüminyum gibi malzemeler, lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderiliyor. Kalan çürüme özelliğine sahip organik ürünler ise Biyokütle Enerji Santrali'ne taşınıyor.

        Burada özel korunaklı fermente odalarında belli sürelerde bekletilen organik atıklardan çıkan metan gazı, 50 bin metreküp kapasiteli balonda toplanıyor. Tesiste bulunan ve balondan gelen gazla çalışan 12 ve 16 silindirli iki motor, alternatör aracılığıyla gazı elektrik enerjisine dönüştürüyor.

        Elektrik, daha sonra ulusal sisteme dahil ediliyor.

        - Hem çevre temizliğine hem de ekonomiye katkı sağlıyor

        Santralin işletme müdürü Bilge Kaan Aktar, AA muhabirine, tesisin enerji ve geri dönüşüm sektörlerine sağladığı katkının yanı sıra çevreye de son derece faydalı bir tesis olduğunu söyledi.

        Tesisin 2,8 megavat kurulu güce sahip olduğunu belirten Aktar, "Burada ayda ortalama 400 ton civarında evsel atık düzenli şekilde depolanıyor. Tesiste iki elektrik üretim motorumuz ve gaz motorumuz var. Kurulu gücümüz 2,8 megavat. 2021 şubatından itibaren 5 milyon 250 bin kilovat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bu, yaklaşık 8 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelmektedir." dedi.

        Tesisin çevreye zarar veren etmenleri bertaraf ettiğini dile getiren Aktar, şöyle konuştu:

        "Tesisin çevreye zararı yok, yararı var. Aslında tesisin hiç olmaması, çevreye zarar olarak görülebilir. Çünkü tesisin olmaması durumunda gelen evsel atıklar vahşi olarak depolanacak ve doğaya sera gazı salınımı olacak. Gazın kontrolsüz şekilde doğaya salınımı ve vahşi depolamanın getirdiği tehlikeler mevcut. Çöpün içinde biriken gazın elektrik enerjisine dönüşmesiyle aslında patlama riskini ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca çöp suyunun doğaya, yer altı su kaynaklarına karışmasını da engelliyoruz. Gazların da kontrolsüz şekilde doğaya salınmasını önlemiş oluyoruz. Evsel atıkların elektriğe dönüşmesi, çevreye salınan gazların engellenmesi olarak bakarsak fazlasıyla yararlı bir tesis olduğunu söyleyebiliriz."

        Çöp ayrıştırma ve enerji üretilen iki tesiste 42 kişinin çalıştığını anlatan Aktar, "Hem kendimize hem sektöre hem de doğaya fayda sağlamış oluyoruz. Hem çöplerin toplanmasında hem de enerji üretim sürecinde Çorum Belediyesinin çok desteğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı

        Benzer Haberler

        Çorum FK taraftarları yarı final galibiyetini coşkuyla kutladı
        Çorum FK taraftarları yarı final galibiyetini coşkuyla kutladı
        Uğur Uçar: "İnşallah finalde kupayı Çorum'a vereceğiz"
        Uğur Uçar: "İnşallah finalde kupayı Çorum'a vereceğiz"
        Sefer Yılmaz: "Çok üzüntülüyüz"
        Sefer Yılmaz: "Çok üzüntülüyüz"
        Arca Çorum FK - Sipay Bodrum FK: 2-0
        Arca Çorum FK - Sipay Bodrum FK: 2-0
        Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 2 - Bodrum FK: 0
        Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 2 - Bodrum FK: 0
        Bodrum FK takım otobüsüne taşlı saldırı
        Bodrum FK takım otobüsüne taşlı saldırı