Çorum'da Aile Festivali" etkinliği düzenlendi

Çorum’da “Aile Festivali” etkinliği gerçekleştirildi.



Çorum Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, gün boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ile çeşitli kurumların katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında halk oyunları gösterileri, canlı müzik etkinlikleri yapıldı ve oyunlar oynandı.



Çocuklara yönelik etkinliklerde marangoz atölyesi, resim köşesi, balon ve maskot gösterileri, mini bahçe etkinlikleri ve çeşitli atölye çalışmaları yer aldı.



Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin aile bireylerinin bir araya gelerek vakit geçirmesine katkı sunduğunu dile getirerek, "Bugünkü etkinlik de aile bağlarının güçlenmesi, aile bireylerinin bir araya gelip kaynaşması anlamında çok kıymetli olmuştur. Dijital dünyanın her alanı sardığı bir zaman diliminde ailelerin birlikte vakit geçirebilmesi çok kıymetli. Bu etkinlik de ona hizmet edecek." dedi.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da güçlü bir aile yapısının toplumun temelini oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:





"Güçlü aileye sahip olmak, aile bağlarımızın güçlü olması, annelerimizin, babalarımızın, evlatlarımızın huzurlu olması, belki de yapılması gereken İHA kadar, SİHA kadar, savunma sanayisi kadar, belki ondan da daha kıymetli ve önemli. Güçlü olabilmemiz için nüfusumuzun artması lazım. Güçlü olabilmesi için yaşı gelen evlatlarımızın evlenmesi lazım. Güçlü olabilmemiz için ailemizin güçlü olması lazım. Milletimizin de devletimizin de temeli ailedir, güçlü ailedir."



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ise güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye anlayışıyla hazırlanan vizyon belgesinin aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, sağlıklı nüfus yapısının sürdürülebilirliği ve kuşaklar arası dayanışmanın artırılmasını temel hedef olarak ortaya koyduğunu anlattı.



Festival kapsamında düzenlenen spor oyunlarında dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.





Yerel yazarların katılımıyla imza etkinliği ve söyleşi programı da gerçekleştirildi.



Etkinlik, vatandaşların festival alanındaki stantları ziyaret etmesiyle sona erdi.



Etkinliğe katılan vatandaşlar ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi.

