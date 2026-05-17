Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        Çorum'da amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla vurularak yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 19:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla vurularak yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde, F.K. ile amcasının oğlu H.K. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda H.K, tabanca ile ateş ederek, F.K'yi yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı F.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Çorum'da basın toplantısı düzenledi
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Çorum'da basın toplantısı düzenledi
        UNESCO mirası Hattuşa'da 7 bin yıllık tarihe yürüyüş: Doğaseverler Hitit Yo...
        UNESCO mirası Hattuşa'da 7 bin yıllık tarihe yürüyüş: Doğaseverler Hitit Yo...
        Hortumun devirdiği bayrak direği, jandarma tarafından tekrar yerine dikildi
        Hortumun devirdiği bayrak direği, jandarma tarafından tekrar yerine dikildi
        Gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı
        Gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı
        Çorum'da gider borusuna düşen kaz yavrusunu itfaiye kurtardı
        Çorum'da gider borusuna düşen kaz yavrusunu itfaiye kurtardı
        Çorum'da Aile Festivali" etkinliği düzenlendi
        Çorum'da Aile Festivali" etkinliği düzenlendi