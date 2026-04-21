Çorum'da asılsız ve provokatif paylaşım yapan lise öğrencisi tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde asılsız ve provokatif paylaşım yapan 10. sınıf öğrencisi tutuklandı. Lise öğrencisi S.G'nin (16), öğrencilerden oluşan mesajlaşma grubunda okula saldırı olacağı yönünde paylaşım yaptığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Paylaşımları inceleyen Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edilen S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Samsun'daki Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

