        Çorum'da baba ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa 30 yıl hapis cezası

        Çorum'da baba ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa 30 yıl hapis cezası

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde tartıştığı baba ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Çorum'da baba ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa 30 yıl hapis cezası

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde tartıştığı baba ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Sadeddin Karanfil ve oğlu Ergin Karanfil'in öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan Sinan Akgül (34) ile maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Akgül, duruşmadaki son savunmasında, Ergin Karanfil ile çocukluktan beri arkadaş olduklarını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi.

        Olaydan bir hafta önce dükkanına gelen Ergin Karanfil'in bir kasa bira alıp ücretini daha sonra ödeyeceğini söylediğini ancak ödemediğini belirten Akgül, aradan geçen sürede Ergin Karanfil ve babası Saadeddin Karanfil'den birkaç kez ödemeyi talep ettiğini ancak alamadığını anlattı.

        Olay günü dükkanına çağırdığı Ergin Karanfil'den 3 bin 400 lira ödeme yapmasını istediğini, Ergin Karanfil'in ise ödemeyi reddetmesinden dolayı babası Sadeddin Karanfil'in evine giderek para istediğini aktaran Akgül, babasından da para alamayınca iş yerine döndüğünü, konunun büyüyeceğini tahmin ederek iş yerindeki bıçağı beline takıp kahvehaneye gittiğini belirtti.

        Burada karşılaştığı Ergin ve babası Saadeddin Karanfil'in kendisine küfür ettiğini ve sandalye ile darbedildiğini öne süren Akgül, "Belimdeki bıçağı çıkarıp rastgele savurdum. Öldürme kastım yoktu. Baba ve oğlu yere düştükten sonra bıçağı bırakarak olay yerine gelen polise teslim oldum. Ayrıca panikatak hastasıyım. Kullandığım reçeteli ilaçların uyuşturucu ve cesaret verici özelliği var. Olay günü yüksek dozda ilacın etkisindeydim." ifadelerini kullandı.

        İddianamede, sanığın, Sadeddin ve oğlu Ergin Karanfil'i bilinçli şekilde öldürdüğü gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası verdiği sanığı "haksız tahrik" indirimi uygulayarak önce iki kez 18 yıla, ardından da cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak iki kez 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Karanfil ailesinin avukatı İbrahim Başer ise duruşmanın ardından gazetecilere, "haksız tahrik" indiriminin kaldırılması için istinafa başvuracaklarını bildirdi.

        Oğuzlar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda 13 Kasım 2025'te Sinan Akgül ile Sadeddin ve oğlu Ergin Karanfil arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan baba ile oğlu kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

        Sinan Akgül ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet

        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Hitit Üniversitesi Times Higher Education sıralamasında yer almaya devam et...
        Hitit Üniversitesi Times Higher Education sıralamasında yer almaya devam et...
        Çorum'da Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Chughtai Sanat Ödüller...
        Çorum'da Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Chughtai Sanat Ödüller...
        Çorum'da aranan 24 şahıs yakalandı
        Çorum'da aranan 24 şahıs yakalandı