        Çorum'da baba ve oğlunu silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde baba ve oğlunu tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Köseeyüp köyü Aşılık mevkisinde husumetli olduğu komşusu Hasan Arı ile oğlu Gökhan Arı'yı tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Arslan K, jandarma ekiplerine teslim oldu.

        Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği Çorum Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Köyde komşu olan tarafların daha önce arazi satışından dolayı husumetli olduğu, Hasan Arı'nın Aşılık mevkisindeki tarlasında sondaj çalışması yaptığı sırada Arslan K'nin kendi arazisindeki suyun kesileceği endişesiyle tartışma çıktığı öğrenildi.

        - Olay

        Köseeyüp köyü Aşılık mevkisinde Arslan K. ile daha önceden husumetli olduğu komşusu Hasan Arı arasında, Arı'nın arazisinde devam eden sondaj çalışmasıyla ilgili tartışma çıkmıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda Arslan K., Hasan Arı ile oğlu Gökhan Arı'ya tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden aracıyla kaçmıştı.

        Şüphelinin kaçarken kullandığı hafif ticari araç, olaydan kısa süre sonra Çorum-Merzifon kara yolunda terk edilmiş halde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

