Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da baca temizliği için çıktığı çatıda bayılan kişiyi itfaiye kurtardı

        Çorum'da baca temizliği için çıktığı çatıda bayılan kişiyi itfaiye kurtardı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bacayı temizlemek için çıktığı 2 katlı evin çatısında bayılan kişi, itfaiye merdiveniyle indirilerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 16:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzucak köyünde Gülhan Tokgöz'ün (40) evin bacasını temizlemek için çıktığı çatıdan inmemesi üzerine yakınları da çatıya çıktı.

        Tokgöz'ün baygın halde bulunması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edildi.

        İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni kullanarak ulaştığı Tokgöz'ü güvenli şekilde indirerek, sağlık ekiplerine teslim etti.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tokgöz, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tokgöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Sevgi 15 yaşındaydı... 14 yıl önce öldürüldü... Babası da tutuklandı!
        Sevgi 15 yaşındaydı... 14 yıl önce öldürüldü... Babası da tutuklandı!
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Baca temizlerken bayıldı, çatıdan itfaiye indirdi
        Baca temizlerken bayıldı, çatıdan itfaiye indirdi
        Çorum'da okullarda "akran nezaketi"ni yaygınlaştıracak projeler geliştirile...
        Çorum'da okullarda "akran nezaketi"ni yaygınlaştıracak projeler geliştirile...
        Çorum'da aranan 2 şahıs yakalandı
        Çorum'da aranan 2 şahıs yakalandı
        Hitit Üniversitesi, THE Awards Asia finallerinde yerini aldı
        Hitit Üniversitesi, THE Awards Asia finallerinde yerini aldı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da öğrenciler kitap okuma etkinliği düzenledi
        Çorum'da öğrenciler kitap okuma etkinliği düzenledi