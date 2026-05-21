        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da Çerkes sürgününün 162. yıl dönümünde "sessiz yürüyüş" yapıldı

        Çorum'da, Çarlık Rusyasının, stratejik açıdan önemli gördüğü Kafkaslar'dan Çerkes halkını sürgün etmesinin 162'inci yıl dönümünde sessiz yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 21:07 Güncelleme:
        Çorum Kafkas Kültür Derneği öncülüğünde Pir Baba Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Çerkes bayrağıyla sürgün anısına dikilen ağacın bulunduğu Kültür Park'a yürüdü.

        Dernek Başkanı Ömer İder, Çerkeslerin 21 Mayıs 1864'te sürgün edildiğini, ana vatanları Kafkasya'dan koparıldığını söyledi.

        Yüz binlerce insanın yollarda hayatını kaybettiğini belirten İder, "Bir millet, büyük bir trajedi ile karşı karşıya bırakılmıştır. 21 Mayıs yalnızca bir tarih değildir. 21 Mayıs gözyaşıdır, ayrılıktır, vatansız bırakılan insanların sessiz çığlığıdır. Karadeniz'in karanlık sularında kaybolan canlarımız, sürgün yollarında toprağa düşen atalarımızın hatırasıdır." dedi.

        Yalnızca geçmişi anmak için değil, hafızayı diri tutmak için anma etkinliği düzenlediklerini dile getiren İder, "Unutulan her acı, tekrar yaşanma tehlikesi taşır. Çerkes halkı yüzyıllardır kimliğini, dilini, kültürünü ve onurunu korumak için mücadele etmiştir. Bizler sürgünün çocuklarıyız ama aynı zamanda direnişin ve asaletin temsilcileriyiz. Kültürümüzü yaşatmak, dilimizi korumak, gençlerimize tarihini anlatmak hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

        İder, "Çerkes sürgünü ve soykırımı, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birisidir ve uluslararası kamuoyu tarafından tanınmalıdır. Halkımızın yaşadığı acılar görmezden gelinmemelidir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        CANLI | HT Spor'un konuğu Galatasaray Başkanı Özbek
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
