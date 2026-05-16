Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da doğaseverlerin 4 gün sürecek Hitit Yolu yürüyüşü başladı

        Çorum'da doğaseverlerin 4 gün sürecek Hitit Yolu yürüyüşü başladı

        Çorum'da tarihi Hitit kentleri Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva arasında yer alan Hitit Yürüyüş Yolu'nda 4 gün sürecek 46 kilometrelik yürüyüş etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Çorum'da doğaseverlerin 4 gün sürecek Hitit Yolu yürüyüşü başladı

        Çorum'da tarihi Hitit kentleri Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva arasında yer alan Hitit Yürüyüş Yolu'nda 4 gün sürecek 46 kilometrelik yürüyüş etkinliği başladı.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden 50 yürüyüşçü, Hattuşa Antik Kenti yakınlarındaki Budaközü Vadisi'nde toplandı.

        Yürüyüşe Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Boğazkale Kaymakamı Bilge Yıldırım, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran da katıldı.

        İlkbaharın renkleriyle süslenen Budaközü Vadisi'ni yürüyerek geçen katılımcılar, güzergahtaki doğal güzellikleri fotoğrafladı.

        Hoşur Şelalesi'nde mola veren katılımcılar, dinlendikten sonra yürüyüşünü sürdürdü. 4 gün sürecek etkinlikte katılımcılar 3 gece kamp yapacak.

        Etkinlik, katılımcıların toplam 46 kilometrelik güzergahı yürüdükten sonra 19 Mayıs Salı günü Kalehisar Kalesi'nde gün doğumunu izlemesiyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Çorum'da ortaokul öğrencilerinden işaret diliyle İstiklal Marşı klibi
        Çorum'da ortaokul öğrencilerinden işaret diliyle İstiklal Marşı klibi
        Çorum FK, Süper Lig'in bir adım uzağında
        Çorum FK, Süper Lig'in bir adım uzağında
        Alaca'da lise öğrencileri kıyasıya mücadele etti
        Alaca'da lise öğrencileri kıyasıya mücadele etti
        Çorum'da 5 yılda organik çöpten 5 milyon 250 bin kilovat elektrik üretildi
        Çorum'da 5 yılda organik çöpten 5 milyon 250 bin kilovat elektrik üretildi
        Çorum FK taraftarları yarı final galibiyetini coşkuyla kutladı
        Çorum FK taraftarları yarı final galibiyetini coşkuyla kutladı
        Uğur Uçar: "İnşallah finalde kupayı Çorum'a vereceğiz"
        Uğur Uçar: "İnşallah finalde kupayı Çorum'a vereceğiz"