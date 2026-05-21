Çorum'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyede

Çorum'da bir güzellik salonuna yönelik dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Bir güzellik salonuna gelen müşterilerin ödeme aşamasında dikkatini dağıtarak mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi çekip parayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.U, G.A, H.N.B, İ.Ö.B, M.E.G, B.E. ve E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden B.E. ve E.B, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi, diğer şüpheliler ise adliyeye çıkarıldı.



Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen S.E, S.C.K. ve C.Ş'nin ise başka suçlardan cezaevinde bulundukları belirlendi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin 10 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.



Kentte Gazi Caddesi'ndeki bir güzellik salonunda müşterilerin işlemleri sırasında banka bilgilerinin çalınarak hesaplarının boşaltıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğünce dün düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.



