        Çorum'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyede

        Çorum'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyede

        Çorum'da bir güzellik salonuna yönelik dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Çorum'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyede

        Çorum'da bir güzellik salonuna yönelik dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Bir güzellik salonuna gelen müşterilerin ödeme aşamasında dikkatini dağıtarak mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi çekip parayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.U, G.A, H.N.B, İ.Ö.B, M.E.G, B.E. ve E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden B.E. ve E.B, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi, diğer şüpheliler ise adliyeye çıkarıldı.

        Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen S.E, S.C.K. ve C.Ş'nin ise başka suçlardan cezaevinde bulundukları belirlendi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin 10 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

        Kentte Gazi Caddesi'ndeki bir güzellik salonunda müşterilerin işlemleri sırasında banka bilgilerinin çalınarak hesaplarının boşaltıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğünce dün düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        MGM'den 15 kent için "sarı" alarm verildi!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yağış, Zonguldak-İstanbul yolunu da etkiledi
        Petro'dan İsrailli bakana "Nazi" benzetmesi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
