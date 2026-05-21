        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Çorum'da bir güzellik salonuna yönelik dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Bir güzellik salonuna gelen müşterilerin ödeme aşamasında dikkatini dağıtarak mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi çekip parayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.U, G.A, H.N.B, İ.Ö.B, M.E.G, B.E. ve E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılardan B.E. ve E.B, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi, diğer şüpheliler ise adliyeye çıkarıldı.

        Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen S.E, S.C.K. ve C.Ş'nin ise başka suçlardan cezaevinde bulundukları belirlendi.

        Zanlılardan H.U, G.A. ve H.N.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başka suçlardan cezaevinde bulunan şüpheliler S.E, S.C.K. ve C.Ş. hakkında da tutuklama kararı verildi. Diğer zanlılar İ.Ö.B. ve M.E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin 10 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

        Kentte Gazi Caddesi'ndeki bir güzellik salonunda müşterilerin işlemleri sırasında banka bilgilerinin çalınarak hesaplarının boşaltıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğünce dün düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

