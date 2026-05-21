Çorum'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Çorum'da bir güzellik salonuna yönelik dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Bir güzellik salonuna gelen müşterilerin ödeme aşamasında dikkatini dağıtarak mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi çekip parayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.U, G.A, H.N.B, İ.Ö.B, M.E.G, B.E. ve E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan B.E. ve E.B, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi, diğer şüpheliler ise adliyeye çıkarıldı.



Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen S.E, S.C.K. ve C.Ş'nin ise başka suçlardan cezaevinde bulundukları belirlendi.



Zanlılardan H.U, G.A. ve H.N.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başka suçlardan cezaevinde bulunan şüpheliler S.E, S.C.K. ve C.Ş. hakkında da tutuklama kararı verildi. Diğer zanlılar İ.Ö.B. ve M.E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin 10 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.



Kentte Gazi Caddesi'ndeki bir güzellik salonunda müşterilerin işlemleri sırasında banka bilgilerinin çalınarak hesaplarının boşaltıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğünce dün düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

