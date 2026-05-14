        Çorum Haberleri Çorum'da down sendromlu Servet Yıldırım için askere uğurlama töreni yapıldı

        Çorum'un Bayat ilçesinde temsili askerlik yapacak down sendromlu Servet Yıldırım için askere uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 22:28 Güncelleme:
        Çorum'un Bayat ilçesinde temsili askerlik yapacak down sendromlu Servet Yıldırım için askere uğurlama töreni düzenlendi.


        Bayat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen eğlence kapsamında Yıldırım'ın sırtına, üzerinde "O şimdi asker" yazılı Türk bayrağı bulunan tül asıldı.

        Etkinliğe Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat İlçe Emniyet Amiri Murat Onarok, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca katıldı.

        Kaymakam Yüce, Yıldırım ve davetlilerle sohbet etti. Bir süre dans eden Yıldırım, etkinliğe katılanlar tarafından havaya atıldı.

        Ardından asker kınası yakılan Yıldırım, davetlilerle halay çekti.

        Anne Fatıma Yıldırım, down sendromlu oğlunun asker eğlencesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yıldırım, Engelliler Haftası kapsamında yarın İl Jandarma Komutanlığında düzenlenecek temsili askerlik törenine katılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

