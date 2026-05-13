Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da Engelliler Haftası'nda sürücülere trafik farkındalığı etkinliği düzenlendi

        Çorum'da Engelliler Haftası'nda sürücülere trafik farkındalığı etkinliği düzenlendi

        Çorum'da Engelliler Haftası kapsamında sürücülere yönelik farkındalık etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 15:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da Engelliler Haftası'nda sürücülere trafik farkındalığı etkinliği düzenlendi

        Çorum’da Engelliler Haftası kapsamında sürücülere yönelik farkındalık etkinliği yapıldı.


        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Altı Nokta Körler Derneği üyelerinin katılımıyla jandarma denetleme noktasında düzenlenen etkinlikte sürücülerin engelli bireylere yaklaşımına dikkat çekildi.


        Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine, genel trafik kurallarına uymanın yanı sıra engelli bireylere karşı alınması gereken tedbirler hakkında da bilgi verdi.

        Engelliliğin yalnızca doğuştan değil, trafik kazaları, afetler, yangınlar ve savaşlar gibi dış etkenler sonucu da ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Kabakçı, trafik kazalarının engelliliğe neden olan en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Sloganımız 'Yolun sonu engel olmasın, sevdikleriniz sizi bekler.' 5 dakika geç gitseniz bile bir ömür vicdan azabı çekmeyin." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi

        Benzer Haberler

        Çorum'da özel öğrenciler Engelliler Haftası'nı 8 ülkenin halk danslarıyla k...
        Çorum'da özel öğrenciler Engelliler Haftası'nı 8 ülkenin halk danslarıyla k...
        Çorum Valisi Çalgan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı ziyaret etti
        Çorum Valisi Çalgan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı ziyaret etti
        Alaca'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
        Alaca'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
        Alaca'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
        Alaca'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
        Kargı'da Dünya Çocuk Atletizm Günü etkinliği düzenlendi
        Kargı'da Dünya Çocuk Atletizm Günü etkinliği düzenlendi
        1,2 tonluk kurbanlık 650 bin liraya alıcısını bekliyor
        1,2 tonluk kurbanlık 650 bin liraya alıcısını bekliyor