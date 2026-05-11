Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da farklı fiyat uygulayan pazarcının tezgahı kapatıldı

        Çorum'da farklı fiyat uygulayan pazarcının tezgahı kapatıldı

        Çorum'da sattığı ürün için müşteriye "Seçmezsen 100 lira, seçersen 150 lira" şeklinde fiyat verdiği belirlenen pazarcının tezgahı geçici süreyle kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 14:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da farklı fiyat uygulayan pazarcının tezgahı kapatıldı

        Çorum'da sattığı ürün için müşteriye "Seçmezsen 100 lira, seçersen 150 lira" şeklinde fiyat verdiği belirlenen pazarcının tezgahı geçici süreyle kapatıldı.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Meclisinin pazarlarda müşterilerin seçerek ürün almasının sağlanmasına yönelik kararın uygulanıp uygulanmadığına yönelik Pazartesi Pazarı'nda denetim yaptı.

        Ekipler, şikayet üzerine gittikleri tezgahta, pazarcının müşterilere seçtikleri ürünler için kilogram başına 150 lira, seçmeden aldıkları ürünler için 100 lira fiyat verdiğini tespit etti.

        Pazarcının uygulamasının, Çorum Belediye Meclisi kararıyla uygulamaya giren "seç-al" uygulamasına aykırı olduğunu belirleyen ekipler, pazarcının tezgahına, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında süreli olarak faaliyetten men cezası verdi.

        Tezgahın bulunduğu alana ise "Bu tezgah, seç-al uygulamasına aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak faaliyetten men edilmiştir" yazılı afiş asıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme

        Benzer Haberler

        Çorum'da hayvan pazarında Kurban Bayramı haraketliliği başladı
        Çorum'da hayvan pazarında Kurban Bayramı haraketliliği başladı
        Müşterilerin ürün seçmesine izin vermeyen pazarcının tezgahına kapatma ceza...
        Müşterilerin ürün seçmesine izin vermeyen pazarcının tezgahına kapatma ceza...
        Çorum'da okul bahçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da okul bahçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
        Tartıştığı şahsı bacağından bıçakladı
        Tartıştığı şahsı bacağından bıçakladı
        Çorum'da bir kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da bir kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı