Çorum'da farklı fiyat uygulayan pazarcının tezgahı kapatıldı

Çorum'da sattığı ürün için müşteriye "Seçmezsen 100 lira, seçersen 150 lira" şeklinde fiyat verdiği belirlenen pazarcının tezgahı geçici süreyle kapatıldı.



Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Meclisinin pazarlarda müşterilerin seçerek ürün almasının sağlanmasına yönelik kararın uygulanıp uygulanmadığına yönelik Pazartesi Pazarı'nda denetim yaptı.



Ekipler, şikayet üzerine gittikleri tezgahta, pazarcının müşterilere seçtikleri ürünler için kilogram başına 150 lira, seçmeden aldıkları ürünler için 100 lira fiyat verdiğini tespit etti.



Pazarcının uygulamasının, Çorum Belediye Meclisi kararıyla uygulamaya giren "seç-al" uygulamasına aykırı olduğunu belirleyen ekipler, pazarcının tezgahına, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında süreli olarak faaliyetten men cezası verdi.



Tezgahın bulunduğu alana ise "Bu tezgah, seç-al uygulamasına aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak faaliyetten men edilmiştir" yazılı afiş asıldı.







