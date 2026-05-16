Çorum'da gider borusuna düşen kaz yavrusunu itfaiye kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gider borusuna düşen kaz yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Örnekevler Mahallesi'nde bulunan atık su gider borusundan ses geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, gider borusunda mahsur kalan kaz yavrusunu dikkatli çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kaz yavrusu koruma altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.