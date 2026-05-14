        Çorum'da hortum meydana geldi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Çorum'un Sungurlu ilçesi ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca köyünde zarara neden oldu. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Köyde yapılan ilk incelemede bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi.

        Köyde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

        Öte yandan hortumun oluşumu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

