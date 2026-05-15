Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da hortum nedeniyle zarar gören Oyaca köyü havadan görüntülendi

        Çorum'da hortum nedeniyle zarar gören Oyaca köyü havadan görüntülendi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortum nedeniyle zarar gören Oyaca köyü dronla havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 17:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da hortum nedeniyle zarar gören Oyaca köyü havadan görüntülendi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortum nedeniyle zarar gören Oyaca köyü dronla havadan görüntülendi.

        Dün ikindi saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle birçok evin hasar gördüğü afetin ardından Oyaca ve Kavşut köylerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Türk Kızılay ve AFAD ekipleri, evleri zarar gören vatandaşların beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla üç öğün sıcak yemek hizmeti veriyor.

        Vatandaşların barınması amacıyla konteyner kurulum çalışmaları da devam ediyor.

        İş makineleri ise binalardan savrulan parçalardan dolayı ulaşıma kapanan köy içi yollarında temizlik çalışması yapıyor.

        Oyaca köyünde hortumun neden olduğu yıkım ve ekiplerin çalışmaları dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde hortumun neden olduğu yıkım gözler önüne serildi.

        Öte yandan, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da köyleri ziyaret etti.

        Ziyaretlerde köylerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Çorum ve Sinop'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
        Çorum ve Sinop'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
        Çorum Belediyesi'nden 19 Mayıs'a özel gençlik konseri
        Çorum Belediyesi'nden 19 Mayıs'a özel gençlik konseri
        Çorum'da aranan 4 şahıs yakalandı
        Çorum'da aranan 4 şahıs yakalandı
        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, kelepçeli halde kaçtı
        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, kelepçeli halde kaçtı
        Vali Çalgan: "Oyaca köyündeki hasar büyük, köydeki binaların yüzde 80'i otu...
        Vali Çalgan: "Oyaca köyündeki hasar büyük, köydeki binaların yüzde 80'i otu...
        GÜNCELLEME 3 - Çorum'da hortum meydana geldi
        GÜNCELLEME 3 - Çorum'da hortum meydana geldi