Çorum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Osman Z. idaresindeki 06 NE 159 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Hitit kavşağında İdris K'nin kullandığı 19 AEJ 660 plakalı cip ile çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 NE 159 plakalı otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüsü Osman Z. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

