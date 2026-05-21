Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Hasan K. (49) idaresindeki BM QU 259 yabancı plakalı otomobil ile Sefa B'nin (30) kullandığı 34 ET 282 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile 34 ET 282 plakalı otomobilde bulunan Muhammet T.I. (30) yaralandı.





Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre tek yönlü trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

