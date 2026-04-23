Çorum'da kar ve karla karışık yağmur etkili oldu
Çorum'da kar ve karla karışık yağmur etkili oldu.
Çorum'da kar ve karla karışık yağmur etkili oldu.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyu devam etti. Yağış, sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde görüldü.
Kentteki yüksek kesimler ise kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Çorum-Sungurlu ve Çorum-Osmancık kara yolunun bazı bölgelerinde yolun çevresi karla kaplandı.
Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullarda düzenlenmesi planlanan bazı etkinlikler, yağış nedeniyle yarına ertelendi.
