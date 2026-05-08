        Çorum'da kayalıklardan kopan parçalar bir iş yeri ve 2 eve zarar verdi

        Çorum'da kayalıklardan kopan parçalar bir iş yeri ve 2 eve zarar verdi

        Çorum'un Osmancık ilçesinde kayalıklardan kopan parçalar 2 ev ve bir iş yerine zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Hıdırlık Mahallesi'nde bulunan kayalıklardan kopan parçalar, ev ve iş yerinin üzerine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kaya parçaları, Yaşar A'ya ait dükkan ile Osman P'ye ait evde hasara neden oldu, Farhettin A'ya ait ev ise tamamen yıkıldı.

        Belediye ekipleri kaya parçalarını temizledi, bölgede güvenlik önlemi alındı.

        Kaya parçalarının düştüğü lokantada çalışan Esengül Kara, AA muhabirine, büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyledi.

        İlk anda deprem olduğunu düşündüklerini belirten Kara, "Dışarı çıkmak üzereyken kayaların düştüğünü gördük. Yoğun toz ve dumandan dolayı hiçbir şey görünmüyordu. Müşteriler panik halinde dışarı kaçtı." dedi.

        Parçaların yolun ortasına kadar geldiğini ifade eden Kara, "Ciddi bir hasar oluştu. Cana geleceğine mala gelsin diye şükrediyoruz. Şu an can güvenliği açısından riskli olduğu için mutfak tarafına geçemiyoruz. Hala taşlardan sesler geliyor." diye konuştu.

        Öte yandan, güvenlik amacıyla kayalığın çevresinde bulunan bazı ev ve iş yerlerinin tahliye edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
