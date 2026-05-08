Çorum'da kız meslek lisesi öğrencileri Osmanlı yemeklerin yapımını şeflerden öğrendi

Çorum'da kız meslek lisesi öğrencileri, Anadolu Profesyonel Şefler Birliği'nin şeflerinden, Osmanlı'nın geleneksel mutfağından 4 yemeği hazırlamayı öğrendi.



Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Anadolu Profesyonel Şefler Birliğince "Gelenekten Geleceğe Ecdat Mutfağı" programı kapsamında etkinlik yapıldı.



Öğrencilerin şeflerin tecrübelerinden yararlanması ve geleneksel yemekleri doğru reçetelerle hazırlamayı öğrenmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, şeflerin yönlendirmesiyle ciğerli iç pilav, hünkar beğendi, süt helvası ve çeşmi nigar çorbası hazırladı.



Hazırlanan yemekler, Okul Müdürü Mine Çetin, Anadolu Profesyonel Şefler Birliği Başkanı Hüseyin Şipal ile birlik üyesi şefler Mehtap Poyraz, Cansu Tekin veBilge Örnek tarafından değerlendirildi.



Şef Hüseyin Şipal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarım yüzyıla yakındır sektörde olduğunu, bir taraftan şeflik yaparken diğer yandan da Ahilik kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.



Anadolu'da meslek liselerini ziyaret edip öğrencilerle buluştuklarını belirten Şipal, "Ekip arkadaşlarımla birlikte Kadim Anadolu mutfağını, Osmanlı saray mutfağını, bunların başyapıt yemeklerini Anadolu'daki bütün mesleki ve teknik Anadolu liselerinin kız öğrencilerin okuduğu bölümleri gezerek anlatıyoruz. Meslek ve sanat pirlerimiz Ahi Evran Hazretlerinin, Ateşbaz-ı Veli'nin yaptığı gibi gerçek reçetelere uygun iş ahlakını, iş disiplinini anlatıyoruz. Bu yemeklerin önemini dünyadaki sömürge ülkelere baktığımız zaman ilk kaybedilen şeyin diller ve mutfaklar olduğunu ve bundan hareketle Anadolu mutfağının yaşaması ve yaşatılması için bu ekip arkadaşlarımla okullara gidiyoruz. Okullarda bilgi beceri ve tecrübelerimizi bizimle mezara gitmesin diye paylaşıyoruz." dedi.



Öğrencilere yemek yapmanın yanı sıra bu işin felsefesini öğretmeye çalıştıklarını dile getiren şef Şipal, sahip oldukları bilgi, beceri ve tecrübenin kendileriyle mezara gitmesini istemedikleri için gönüllü olarak Anadolu'yu dolaştıklarını kaydetti.



Öğrencilerden güzel geri dönüşler aldıklarını aktaran Hüseyin Şipal, "İstediğimiz sayıda olmasa da harika dönüşler alıyoruz. Bir kişi bile olsa bu toplumsal bilinci ve kültürel hafıza yaratabiliyor mu? Bir kişi bile bizim için çok önemli ve bunun için Türkiye'nin her yerinde mesleki teknik Anadolu liseleri ve üniversitelerin bölümlerine ön koşulsuz koşa koşa gidiyoruz. Kim bizden bu desteği isterse biz varız." diye konuştu.



Kültürel hafızanın yaşatılmasını istediklerinin altını çizen Şipal, "Evlerimizde, günlük hayatımızda işletmelerimizde geleneksel lezzetlerin, anne reçetelerinin, saray mutfağı reçetelerinin önemini ve olması gerektiğini bu gençlerle paylaşıyoruz. Bu da yetmiyor, gelip bire bir birlikte yapıyoruz, ev veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Şef Hüseyin Şipal, "Ülkem ve yurdum adına, vatanım, toprağım adına güzel şeyler yaptığına inanan bir grubun başkanı olmaktan ve onlarla harika işler yapmaktan gurur ve onur duyuyorum. İstanbul'dan, Bursa'dan, Edirne'den, birçok yerden şefler var, hepsi de gönül dostları. Herkes kendi biletini alıyor, kendi uçuşunu ayarlıyor, kendi valizin çantasını alıyor. Öğretiyorlar, el veriyorlar." şeklinde konuştu.



Özellikle kız meslek liselerini hedef aldıklarına dikkati çeken Şipal, şunları kaydetti:



"Buradaki en büyük mottomuz şu. Burası bir kız meslek lisesi. Aşçılık ve mutfak bölümü ve onların rol modelleri hep bayanlar. Ablalarını getirdik. 'Büyüdüklerinde onları bekleyen hayatı ve artılarını anlattılar. Psikoloji okumuş, işletme okumuş, hala okumaya çalışan şefler var. Yarım yüzyıl çok geçti yaşım ama hala okuyorum. Ve diyoruz ki bakın rol model bunlar. Kestirmeden evlilik yok. Cüzdanlarınız olsun, ayaklarınız yere bassın. Bir altın bileziğiniz olsun. Dünyada gelişen ikinci büyük sektör gastronomi, birinci bilişimse ikinci gastronomi. Bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz çocuklarımıza."

