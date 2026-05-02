Çorum'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişiye AFAD ulaştı

Çorum'un Laçin ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi AFAD ekiplerince bulundu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, mantar toplamak için ayrıldığı evine dönmeyen Ali Baydar'dan (70) haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi. İhbar üzerine AFAD ekipleri ilçeye yönlendirildi. Ekiplerce gece saatlerinde Yeşildere mevkisinde ulaşılan Baydar, ailesine teslim edildi.

