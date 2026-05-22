        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da meslek lisesi öğrencileri geleneksel yemekleri tanıttı

        Çorum'da meslek lisesi öğrencileri geleneksel yemekleri tanıttı

        Çorum'da meslek lisesi öğrencileri, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Çorum'un geleneksel yemeklerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Ben Her Yerde Varım - Maarifin İzinde Marifetli Gençlik" programı çerçevesinde etkinlik yapıldı.

        Sanat Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorum Halk Eğitim Merkezi, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi ile Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından stantlar açıldı.

        Stantlarda meslek lisesi öğrencilerince hazırlanan kentin geleneksel yemekleri Çorum mantısı, Hitit ekmeği, keşkek, sarma, tavuklu yahni, su böreği, İskilip dolması, fellah köftesi, cızlak, tava mayalısı ve erişte gibi yöresel yemekler tanıtılarak ziyaretçilere ikram edildi.

        Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, stantları gezerek yöresel yemekler hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

