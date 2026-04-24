Çorum Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında "Akran Nezaketi" konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.





İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazlı açıklamaya göre, toplantıda "nezaket" temalı okul projelerinin geliştirilmesi, iyilik davranışlarının görünür hale getirilmesi, olumlu iletişim dilinin yaygınlaştırılması, veli iş birliklerinin güçlendirilmesi ve sosyal beceri eğitimlerinin yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.





Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, okullarda akran nezaketinin güçlendirilmesi, öğrenciler arasında saygı ve empati kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini bildirdi.





Olumlu okul ikliminin kalıcı hale getirilmesi ve nezaket temelli okul kültürünün oluşması amacıyla çalışmalar yürütüleceğini belirten Çağlar, "Eğitim ortamlarında yalnızca akademik başarının değil, sosyal-duygusal gelişimin, güvenli ilişkilerin ve değerler eğitiminin de büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.



