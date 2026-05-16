        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da ortaokul öğrencilerinden işaret diliyle İstiklal Marşı klibi

        Çorum'un Dodurga ilçesinde öğrenciler, Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle icra etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 14:59 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "toplumsal sorumluluk" ve "değerler eğitimi" kapsamında, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle icra ettikleri bir videoklip hazırladı.

        Okulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ayşe Becit ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Akif Arklan rehberliğinde yapılan çalışma, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Zeki Amanvermez, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece akademik başarıyı değil, toplumsal sorunlara duyarlı ve empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Amanvermez, çalışmanın, öğrencilerin milli değerleri toplumun her kesimine ulaştırma azminin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

