Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Mehmet S. idaresindeki 19 AAD 529 plakalı otomobil ile Refai El A'nın kullandığı plakasız motosiklet, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1. Cadde'de çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

