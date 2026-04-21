Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



F.E.B. (16) idaresindeki 19 AFJ 893 plakalı motosiklet, Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde, A.D'nin (51) kullandığı 05 ADA 457 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Cemilbey Caddesi'nde trafik akışı, Ortaköy istikametine bir süre tek şeritten sağlandı.

