Çorum'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.





Murat G. idaresindeki 19 AGP 368 plakalı motosiklet, Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde, Sinan K'nin kullandığı 19 UA 207 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan motosiklet, park halindeki bir cipe de çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan motosiklet sürücüsü ile aynı araçtaki Oktay S.İ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

