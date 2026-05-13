        Çorum'da özel öğrenciler Engelliler Haftası'nı 8 ülkenin halk danslarıyla kutladı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, engelli öğrenciler, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 8 farklı ülkenin yöresel halk oyunlarını sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulunca Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler, Türkiye'nin yanı sıra Çin, İspanya, Hindistan, Kafkasya, Arabistan, Afrika ve Meksika'nın yöresel halk oyunlarını sergiledi.

        Etkinlik kapsamında ayrıca öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi de ziyarete açıldı.

        Katılımcılar sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Program sonunda protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa, Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
