Çorum'da Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Chughtai Sanat Ödülleri töreni düzenlendi

"Doğanın harikaları: Himalayalar'dan Kapadokya'ya" temasıyla düzenlenen "Chughtai Sanat Ödülleri 2026" ödül töreni Çorum'da düzenlendi.



Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, yarışmaya katılan resimler sergilendi.



Çorum Valisi Ali Çalgan, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve davetliler, sergiyi gezerek resimler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.



Vali Çalgan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun yalnızca diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığını, iki ülkenin ortak tarihinin, kültürünün ve değerlerinin üzerine inşa edilmiş "güçlü bir kardeşlik" olduğunu söyledi.



Ödül töreninin gençlerin iki ülke arasındaki bağı sanat yoluyla keşfetmelerine ve geleceğe taşımasına vesile olduğunu belirten Çalgan, "2011'den bu yana farklı kesimlerimizde düzenlenen Chughtai Sanat Ödülleri, her yıl yeni bir şehirde gençlerimizin hayallerine ve yeteneklerine ışık tutmuştur. Bu yıl içimizde hayat bulan bu yarışma, öğrencilerimizin hayal gücünü tuvale yansıtırken, aynı zamanda Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun renklerini de bir araya getirmiştir." dedi.



Sanatın milletler arasındaki en güçlü köprülerden olduğuna dikkati çeken Çalgan, "Bir tablo, bir çizgi, bir renk bazen kelimelerin anlatamadığını anlatır, kalpleri birbirine bağlar. Bu yarışma, gençlerin sanat yoluyla hem kendi kültürlerini ifade etmelerine, hem de kardeş ülke Pakistan'ın değerlerini tanımalarına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Cüneyd de yarışmanın temasının iki ülkenin sahip olduğu doğal güzellikleri ve zengin biyolojik çeşitliliği zarif bir şekilde bir araya getirdiğini vurguladı.



Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "İki devlet, tek millet" ifadesiyle en iyi şekilde özetlenebildiğinin altını çizen Cüneyd, "Bugün ikili ilişkilerimizin her geçen gün daha da güçlendiğini görmek büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Pakistan ve Türkiye, tarihi bağlarını dinamik ve stratejik bir ortaklığa dönüştürme konusunda ortak bir vizyonu paylaşmaktadır. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Stratejik Ekonomik Çerçeve gibi güçlü kurumsal mekanizmalar aracılığıyla iş birliğimiz, liderlik rehberliğinde, halklarımızın katkısıyla ve geleceğe yönelik bir anlayışla birçok alanda gelişmeye devam etmektedir." şeklinde konuştu.



Cüneyd, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğu kıymetli bir miras olarak görüp gelecek nesillere aktarmak istediklerini sözlerine ekledi.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Hititler'in başkenti Hattuşa'nın Çorum'da bulunduğunu, bilinen ilk yazılı barış antlaşması Kadeş Barış Antlaşması'nın Hititliler ile Mısırlılar arasında imzalandığını belirterek, bir sonraki Chughtai Sanat Ödülleri'nin Hitit ve barış temasıyla düzenlenmesini önerdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise Chughtai Sanat Ödülleri yarışmasında yalnızca resim yapılmadığını, iki ülke arasındaki bağların geleceğe taşındığını vurguladı.



Konuşmaların ardından Pakistan tanıtım videosu ve Türkiye-Pakistan ilişkilerini anlatan tanıtım videosu izletildi.



Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki bölümü öğrencilerinin dinletisiyle devam eden etkinlikte, Kocatepe İlkokulu öğrencilerinden oluşan koro, Pakistanlıların ülkelerine olan bağlılıklarını ve sevgilerini ifade etmek için kullandıkları "Jeeway Pakistan" marşını seslendirdi. Kadeş Spor Kulübü ise etkinlikte halkoyunları gösterisi sundu.



Etkinliğin son bölümünde, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Vali Çalgan, birinci Nehir Aylan, ikinci İrem Dokbaş ve üçüncü Elif Berra Yıldırım'a ödüllerini verdi.



Büyükelçi Cüneyd de, "yetişen sanatçı" kategorisinde dereceye giren Batuhan Koyun, Ceylin Keyvan ve Ece Kaynak'a ödüllerini verdi.



Belediye Başkanı Aşgın ise mansiyon derecesi kazanan Samet Saygın, Gözde Kayaer ve Berru Yağmur Ertaşmış'a ödüllerini verdi.

