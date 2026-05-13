        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da polis memuru, yürüme zorluğu çeken yaşlı kadının market alışverişine yardım etti

        Çorum'da polis memuru, yürüme zorluğu çeken yaşlı kadının market alışverişine yardım etti

        Çorum'un Alaca ilçesinde yürüme zorluğu çeken yaşlı kadın, polis ekiplerince market alışverişi yaptırılarak evine bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Selin Şahin Ortaokulu'nda düzenlenen bir program için bölgede bulunan polis memuru, Çorum Caddesi'ndeki yaya geçidinde durakladığını fark ettiği 80 yaşındaki Havva Ertekin'in yolun karşısına geçmesine yardım etti.

        Bu sırada Ertekin'in marketten alışveriş yapmak için evden çıktığını ancak yürümekte zorlandığını belirtmesi üzerine polis memuru, Ertekin'i alışveriş yapması için yakınlardaki bir markete götürdü.

        Alışverişin ardından polis memuru, yaşlı kadını ekip aracıyla Yıldızhan Mahallesi'ndeki evine bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

