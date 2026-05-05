Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da otomobilin orta refüje çarpması sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. F.E.K. idaresindeki 55 EN 702 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

