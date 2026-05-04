Çorum'da seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi

Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Buharaevler Mahallesi Slimkent 2. Cadde'de A.A.K.'nın kullandığı 19 AGU 113 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek 112'den yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

