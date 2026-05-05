        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

        Çorum'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

        Çorum'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 16:56 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticareti ile şantaj ve silahlı tehdit yapan çetenin çökertilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 125 gram uyuşturucu, 7 sentetik ecza, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 94 bin 600 lira, ruhsatsız tabanca ve 511 mermi ele geçirildi. Ayrıca adreslerde bulunan 5 cep telefonuna el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması

