Çorum'da tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.



Aralarında husumet bulunan M.G. ile Z.B, Sunguroğlu Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde karşılaştı.



Taraflar arasında çıkan tartışmada Z.B, bıçakla M.G'yi yaraladıktan sonra kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olayın ardından çevredeki bir eczaneye sığınan M.G, burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

