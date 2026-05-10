        Çorum'da temsili askerlik yapacak engelliler için "asker kınası" yakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Çorum Belediyesi ve Altı Nokta Körler Derneği iş birliğiyle Engelliler Haftası kapsamında 14 engelli birey için temsili asker kınası programı yapıldı.

        Çorum Engelsiz Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, temsili askerlik yapacak engelli bireylere kına yakıldı.

        Programda Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, askerlere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Yağbat, burada yaptığı konuşmada, vatan sevgisinin hiçbir engel tanımadığını belirterek, "Bize doğduğumuzdan beri öğretilen bir başlık var. Her Türk asker doğar, asker yaşar ve asker ölür. Dolayısıyla bugün burada yaptığımız sadece temsili bir tören ama hepimizin gönlündeki, kalbindeki vatan aşkı, vatan sevgisi gün geldiğinde ihtiyaç olduğunda ne engel tanır ne de herhangi bir tereddüt hissederiz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle birlikte hepimiz çakı gibi asker oluruz. Bayrak inmesin, ezan dinmesin diye gereğini hepimiz tereddüt etmeden yaparız." şeklinde konuştu.

        Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı ise "Gönlü vatan aşkıyla dolan arkadaşlarıma Rabbimden hayırlı teskereler diliyorum." diye konuştu.

        Kına programının ardından asker adayları konvoy eşliğinde Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Burada kabirlere karanfil bırakan engelli bireyler, şehitlerin ruhu için dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

