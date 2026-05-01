Çorum'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Hüseyin Karakuş (76) idaresindeki 06 VNZ 43 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde Nazım B'nin kullandığı 19 BE 647 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Karakuş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Karakuş'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Nazım B. gözaltına alındı.

