        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Hüseyin Karakuş (76) idaresindeki 06 VNZ 43 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde Nazım B'nin kullandığı 19 BE 647 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Karakuş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Karakuş'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Kamyonet sürücüsü Nazım B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
