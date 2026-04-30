Çorum'da traktörün dere yatağına devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ömer Kara idaresindeki 66 AR 674 plakalı traktör, Gazipaşa köyü Öküzdere mevkisinde dere yatağına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, traktörde bulunan Fidan Gül (48) hayatını kaybetti, sürücü ile Senem Kara ve Sultan Kılıç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Fidan Gül'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

