Çorum'da UMKE gönüllü sayısı 176'ya ulaştı

Çorum'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllü sayısının 176'ya yükseldiği bildirildi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, afet ve acil durumlarda etkin ve hızlı sağlık hizmeti sunumunu güçlendirmek amacıyla başlatılan UMKE Temel Eğitimi tamamlandı.



İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitim programına 24 katılımcı ile alanında deneyimli eğitmenler katıldı.



Eğitim programında ayrıca yeni gönüllüler de UMKE sistemine dahil edildi.



Yeni katılanlarla birlikte UMKE gönüllü sayısı 176'ya ulaştı





Program kapsamında katılımcılara afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin organizasyonu, medikal kurtarma teknikleri, olay yeri güvenliği, haberleşme sistemleri, afet psikolojisi ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylara müdahale konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.





Teorik eğitimler İl Ambulans Servisi Başhekimliği Uygulama ve Eğitim Merkezi’nde, uygulamalı eğitimlerin bir bölümü ise UMKE deposunda gerçekleştirildi.





Eğitimlerde sahaya yönelik senaryolarla katılımcıların ekip koordinasyonu ve müdahale kabiliyetleri geliştirildi.

