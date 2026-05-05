        Çorum'da UMKE gönüllü sayısı 176'ya ulaştı

        Çorum'da UMKE gönüllü sayısı 176'ya ulaştı

        Çorum'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllü sayısının 176'ya yükseldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:18 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, afet ve acil durumlarda etkin ve hızlı sağlık hizmeti sunumunu güçlendirmek amacıyla başlatılan UMKE Temel Eğitimi tamamlandı.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitim programına 24 katılımcı ile alanında deneyimli eğitmenler katıldı.

        Eğitim programında ayrıca yeni gönüllüler de UMKE sistemine dahil edildi.

        Yeni katılanlarla birlikte UMKE gönüllü sayısı 176'ya ulaştı


        Program kapsamında katılımcılara afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin organizasyonu, medikal kurtarma teknikleri, olay yeri güvenliği, haberleşme sistemleri, afet psikolojisi ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylara müdahale konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.


        Teorik eğitimler İl Ambulans Servisi Başhekimliği Uygulama ve Eğitim Merkezi’nde, uygulamalı eğitimlerin bir bölümü ise UMKE deposunda gerçekleştirildi.


        Eğitimlerde sahaya yönelik senaryolarla katılımcıların ekip koordinasyonu ve müdahale kabiliyetleri geliştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

